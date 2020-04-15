Курс доллара вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 15 апреля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 27,29 гривен за доллар, курс в покупке до 27,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 19 копеек до 29,66 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,2600 - 27,2900 грн/доллар, евро 29,6316 - 29,6642 грн/евро, российский рубль 0,3650 - 0,3656 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,2600 27,2900 EUR/UAH 29,6316 29,6642 RUB/UAH 0,3650 0,3656

Напомним, 14 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,2000 - 27,2400 грн/доллар, евро 29,8139 - 29,8577 грн/евро, российский рубль 0,3730 - 0,3737 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 15 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 15 копеек до 27,48 гривен за доллар, курс евро вырос на 18 копеек до 29,93 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,12 (26,98 - 14 апреля), продажи - 27,48 (27,33 - 14 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,34 (29,19 - 14 апреля), продажи - 29,93 (29,75 - 14 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,22 (3,22 - 14 апреля), продажи 3,74 (3,72 - 14 апреля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,22 гривен за доллар, что на 14 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 апреля установлен на таком уровне: 27,2219 гривен за 1 доллар (+0,1320 грн). При этом курс доллара на 15 апреля составляет 27,0899 гривен за 1 доллар.