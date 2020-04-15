Курс долара виріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 15 квітня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,29 гривень за долар, курс купівлі до 27,26 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 19 копійок до 29,66 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,2600 - 27,2900 грн/долар, євро 29,6316 - 29,6642 грн/євро, російський рубль 0,3650 - 0,3656 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,2600 27,2900 EUR/UAH 29,6316 29,6642 RUB/UAH 0,3650 0,3656

Нагадаємо, 14 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,2000 - 27,2400 грн/долар, євро 29,8139 - 29,8577 грн/євро, російський рубль 0,3730 - 0,3737 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 15 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 15 копійок до 27,48 гривень за долар, курс євро виріс на 18 копійок до 29,93 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,12 (26,98 - 14 квітня), продажу - 27,48 (27,33 - 14 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,34 (29,19 - 14 квітня), продажу - 29,93 (29,75 - 14 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,22 (3,22 - 14 квітня), продажу 3,74 (3,72 - 14 квітня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 16 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,22 гривень за долар, що на 14 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 16 квітня встановлено на такому рівні: 27,2219 гривень за 1 долар (+0,1320 грн). При цьому курс долара на 15 квітня становить 27,0899 гривень за 1 долар.