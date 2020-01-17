Курс доллара вырос на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал еще на 13 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 17 января 2020 года вырос на 13 копеек до 24,32 гривен за доллар, курс в покупке до 24,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 26,97 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,2950 - 24,3250 грн/доллар, евро 26,9397 - 26,9705 грн/евро, российский рубль 0,3946 - 0,3955 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,2950 24,3250 EUR/UAH 26,9397 26,9705 RUB/UAH 0,3946 0,3955

Напомним, 16 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,1700 - 24,1950 грн/доллар, евро 26,9326 - 26,9604 грн/евро, российский рубль 0,3919 - 0,3925 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 17 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 13 копеек до 24,35 гривен за доллар, курс евро вырос на 16 копеек до 27,13 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,10 (24,03 - 16 января), продажи - 24,35 (24,22 - 16 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,69 (26,61 - 16 января), продажи - 27,13 (26,97 - 16 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,58 (3,59 - 16 января), продажи 3,93 (3,92 - 16 января) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,25 гривен за доллар, что на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 января установлен на таком уровне: 24,2527 гривен за 1 доллар (+0,1604 грн). При этом курс доллара на 17 января составляет 24,0923 гривен за 1 доллар.