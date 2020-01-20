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Курс долара виріс на міжбанку

Новини » Економіка     20.01.2020 - 17:20
Курс долара виріс на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку в продаж 20 січня 2020 року виріс на 2 копійки до 24,34 гривень за долар, курс купівлі до 24,30 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 26,97 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,3000 - 24,3400 грн/долар, євро 26,9316 - 26,9735 грн/євро, російський рубль 0,3947 - 0,3955 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,3000

24,3400

EUR/UAH

26,9316

26,9735

RUB/UAH

0,3947

0,3955

Курс долара виріс на міжбанку

Нагадаємо, 17 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,2950 - 24,3250 грн/долар, євро 26,9397 - 26,9705 грн/євро, російський рубль 0,3946 - 0,3955 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 20 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 24,40 гривень за долар, курс євро знизився на 7 копійок до 27,06 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,17 (24,10 - 17 січня), продажу - 24,40 (24,35 - 17 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,67 (26,69 - 17 січня), продажу - 27,06 (27,13 - 17 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,58 (3,58 - 17 січня), продажу 3,93 (3,93 - 17 січня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 21 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,32 гривень за долар, що на 7 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 січня встановлено на такому рівні: 24,3257 гривень за 1 долар (+0,0730 грн). При цьому курс долара на 20 січня становить 24,2527 гривень за 1 долар.

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Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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