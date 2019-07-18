Курс доллара вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 18 июля 2019 года вырос на 16 копеек до 26,05 грн/доллар, курс в покупке до 26,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 29,23 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,0450 - 26,0550 грн/доллар, евро 29,2120 - 29,2345 грн/евро, российский рубль 0,4133 - 0,4141 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,0450 26,0550

EUR/UAH 29,2120 29,2345

RUB/UAH 0,4133 0,4141

Напомним, 17 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,8700 - 25,8900 грн/доллар, евро 29,0261 - 29,0485 грн/евро, российский рубль 0,4115 - 0,4119 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,03 грн/доллар, что на 17 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 июля установлен на таком уровне: 2603,0049 гривен за 100 долларов (+16,7962 гривен).