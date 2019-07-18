Курс долара виріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 18 липня 2019 року виріс на 16 копійок до 26,05 грн/долар, курс купівлі до 26,05 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 19 копійок до 29,23 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,0450 - 26,0550 грн/долар, євро 29,2120 - 29,2345 грн/євро, російський рубль 0,4133 - 0,4141 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,0450 26,0550

EUR/UAH 29,2120 29,2345

RUB/UAH 0,4133 0,4141

Нагадаємо, 17 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,8700 - 25,8900 грн/долар, євро 29,0261 - 29,0485 грн/євро, російський рубль 0,4115 - 0,4119 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,03 грн/долар, що на 17 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 липня встановлено на такому рівні: 2603,0049 гривень за 100 доларів (+16,7962 гривень).