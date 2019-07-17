Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 7 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 17 июля 2019 года снизился на 7 копеек до 25,89 грн/доллар, курс в покупке до 25,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 29,04 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,8700 - 25,8900 грн/доллар, евро 29,0261 - 29,0485 грн/евро, российский рубль 0,4115 - 0,4119 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,8700 25,8900

EUR/UAH 29,0261 29,0485

RUB/UAH 0,4115 0,4119

Напомним, 16 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,9300 - 25,9600 грн/доллар, евро 29,0830 - 29,1141 грн/евро, российский рубль 0,4127 - 0,4136 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,86 грн/доллар, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 июля установлен на таком уровне: 2586,2087 гривен за 100 долларов (-0,2055 гривен).