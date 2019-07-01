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Курс долара виріс на міжбанку

Новини » Фінанси    01.07.2019 - 17:10
Курс долара виріс на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку в продажу 1 липня 2019 року виріс на 2 копійки до 26,20 грн/долар, курс купівлі - 26,18 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 29,70 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,1800 - 26,2000 грн/долар, євро 29,6828 - 29,7029 грн/євро, російський рубль 0,4163 - 0,4168 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,1800      26,2000

EUR/UAH     29,6828      29,7029

RUB/UAH     0,4163        0,4168

Курс долара виріс на міжбанку

Нагадаємо, 27 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,1600 - 26,1800 грн/долар, євро 29,6968 - 29,7195 грн/євро, російський рубль 0,4148 - 0,4153 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 2 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,20 грн/долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 2 липня встановлено на такому рівні: 2620,6493 гривень за 100 доларів (+2,8554 гривень).

НБУ підвищив офіційний курс долара Долар росте, євро знижується на готівковому ринку
Теми: Курс долара
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