Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 2 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 27 июня 2019 года снизился на 2 копейки до 26,16 грн/доллар, курс в покупке - 26,14 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне до 29,71 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1400 - 26,1600 грн/доллар, евро 29,6924 - 29,7125 грн/евро, российский рубль 0,4142 - 0,4150 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,1400 26,1600

EUR/UAH 29,6924 29,7125

RUB/UAH 0,4142 0,4150

Напомним, 26 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в 26,1600 - 26,1800 грн/доллар, евро 29,6968 - 29,7195 грн/евро, российский рубль 0,4148 - 0,4153 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,17 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Официальный курс гривны к доллару на 1 июля установлен на таком уровне: 2617,7939 гривен за 100 долларов (+1,1557 гривен).