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Курс долара виріс на міжбанку

Новини » Фінанси    11.06.2019 - 17:35
Курс долара виріс на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар виріс на 17 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 11 червня 2019 року виріс на 17 копійок до 26,49 грн/долар, курс купівлі до 26,46 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 23 копійки до 29,97 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,4600 - 26,4900 грн/долар, євро 29,9368 - 29,9707 грн/євро, російський рубль 0,4100 - 0,4107 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,4600      26,4900

EUR/UAH     29,9368      29,9707

RUB/UAH     0,4100        0,4107

Курс долара виріс на міжбанку

Нагадаємо, 10 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,3050 - 26,3250 грн/долар, євро 29,7325 - 29,7498 грн/євро, російський рубль 0,4062 - 0,4066 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,29 грн/долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 червня, встановлений на такому рівні: 2629,895 гривень за 100 доларів (-7,6072 гривень).

Долар і євро знижуються на готівковому ринку Курс долара знижується на міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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