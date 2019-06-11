Курс долара виріс на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар виріс на 17 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 11 червня 2019 року виріс на 17 копійок до 26,49 грн/долар, курс купівлі до 26,46 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 23 копійки до 29,97 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,4600 - 26,4900 грн/долар, євро 29,9368 - 29,9707 грн/євро, російський рубль 0,4100 - 0,4107 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,4600 26,4900

EUR/UAH 29,9368 29,9707

RUB/UAH 0,4100 0,4107

Нагадаємо, 10 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,3050 - 26,3250 грн/долар, євро 29,7325 - 29,7498 грн/євро, російський рубль 0,4062 - 0,4066 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,29 грн/долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 червня, встановлений на такому рівні: 2629,895 гривень за 100 доларів (-7,6072 гривень).