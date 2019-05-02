Курс доллара вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 2 мая 2019 года вырос на 20 копеек до 26,62 грн/доллар, курс в покупке до 26,58 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 31 копейку до 29,77 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,5800 - 26,6200 грн/доллар, евро 29,7297 - 29,7718 грн/евро, российский рубль 0,4059 - 0,4067 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,5800 26,6200

EUR/UAH 29,7297 29,7718

RUB/UAH 0,4059 0,4067

Напомним, 26 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3700 - 26,4200 грн/доллар, евро 29,4157 - 29,4688 грн/евро, российский рубль 0,4071 - 0,4083 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,55 грн/доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 мая установлен на таком уровне: 2655,7242 гривен за 100 долларов (+6,4505 гривен).