Курс долара виріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 2 травня 2019 року виріс на 20 копійок до 26,62 грн/долар, курс купівлі до 26,58 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 31 копійку до 29,77 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,5800 - 26,6200 грн/долар, євро 29,7297 - 29,7718 грн/євро, російський рубль 0,4059 - 0,4067 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,5800 26,6200

EUR/UAH 29,7297 29,7718

RUB/UAH 0,4059 0,4067

Нагадаємо, 26 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,3700 - 26,4200 грн/долар, євро 29,4157 - 29,4688 грн/євро, російський рубль 0,4071 - 0,4083 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,55 грн/долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 травня встановлено на такому рівні: 2655,7242 гривень за 100 доларів (+6,4505 гривень).