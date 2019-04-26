Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 15 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 26 апреля 2019 года снизился на 15 копеек до 26,42 грн/доллар, курс в покупке до 26,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 19 копеек до 29,46 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3700 - 26,4200 грн/доллар, евро 29,4157 - 29,4688 грн/евро, российский рубль 0,4071 - 0,4083 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3700 26,4200

EUR/UAH 29,4157 29,4688

RUB/UAH 0,4071 0,4083

Напомним, 25 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,5900 - 26,6200 грн/доллар, евро 29,6239 - 29,6546 грн/евро, российский рубль 0,4100 - 0,4110 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,49 грн/доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 2 мая установлен на таком уровне: 2649,2737 гривен за 100 долларов (-12,6591 гривен).