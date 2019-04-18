Курс доллара вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 18 апреля 2019 года вырос на 12 копеек до 26,86 грн/доллар, курс в покупке до 26,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,20 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в 26,8350 - 26,8600 грн/доллар, евро 30,1840 - 30,2094 грн/евро, российский рубль 0,4194 - 0,4203 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8350 26,8600

EUR/UAH 30,1840 30,2094

RUB/UAH 0,4194 0,4203

Напомним, 17 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,7100 - 26,7400 грн/доллар, евро 30,1903 - 30,2242 грн/евро, российский рубль 0,4176 - 0,4183 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,83 грн/доллар, что на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 апреля установлен на таком уровне: 2683,7655 гривен за 100 долларов (+15,008 гривен).