Курс доллара немного вырос на межбанке

Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар подорожал на 2 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 17 апреля 2019 года вырос на 2 копейки до 26,74 грн/доллар, курс в покупке до 26,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 30,22 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,7100 26,7400 грн/доллар, евро 30,1903 - 30,2242 грн/евро, российский рубль 0,4176 - 0,4183 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,7100 26,7400

EUR/UAH 30,1903 30,2242

RUB/UAH 0,4176 0,4183

Напомним, 16 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,7000 - 26,7200 грн/доллар, евро 30,1603 - 30,1802 грн/евро, российский рубль 0,4145 - 0,4151 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,68 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 апреля установлен на таком уровне: 2668,7575 гривен за 100 долларов (-3,4702 гривен).