Курс долара виріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 18 квітня 2019 року виріс на 12 копійок до 26,86 грн/долар, курс купівлі до 26,83 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 30,20 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в 26,8350 - 26,8600 грн/долар, євро 30,1840 - 30,2094 грн/євро, російський рубль 0,4194 - 0,4203 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8350 26,8600

EUR/UAH 30,1840 30,2094

RUB/UAH 0,4194 0,4203

Нагадаємо, 17 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,7100 - 26,7400 грн/долар, євро 30,1903 - 30,2242 грн/євро, російський рубль 0,4176 - 0,4183 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,83 грн/долар, що на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 квітня встановлено на такому рівні: 2683,7655 гривень за 100 доларів (+15,008 гривень).