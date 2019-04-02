Курс доллара снова вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 2 апреля 2019 года вырос на 19 копеек до 27,22 грн/доллар, курс в покупке до 27,18 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 30,49 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1800-27,2250 грн/доллар, евро 30,4470-30,4947 грн/евро, российский рубль 0,4151-0,4160 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,1800 27,2250

EUR/UAH 30,4470 30,4947

RUB/UAH 0,4151 0,4160

Напомним, 1 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,9800 - 27,0300 грн/доллар, евро 30,3174 - 30,3709 грн/евро, российский рубль 0,4114 - 0,4124 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,97 грн/доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 апреля установлен на таком уровне: 2697,4158 гривен за 100 долларов (-21,6709 гривен).

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин считает, что колебания курса после президентских выборов никак не связаны с политическими событиями и просто совпали по времени.