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Курс доллара вырос на межбанке

Новости » Финансы    09.01.2019 - 17:10
Курс доллара вырос на межбанке
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар на межбанке вырос на 11 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 9 января 2019 года вырос на 11 копеек до 28,16 грн/доллар, курс в покупке до 28,13 грн/доллар. Курс евро вырос на 36 копеек 32,44 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1350 - 28,1650 грн/доллар, евро 32,4085 - 32,4432 грн/евро, российский рубль 0,4205 - 0,4213 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     28,1350     28,1650

EUR/UAH     32,4085     32,4432

RUB/UAH     0,4205       0,4213

Курс доллара вырос на межбанке

Напомним, 8 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,0250 - 28,0550 грн/доллар, евро 32,0521 - 32,0836 грн/евро, российский рубль 0,4187 - 0,4196 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,12 грн/доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 января установлен на таком уровне: 2812,2133 гривен за 100 долларов (+9,8394 гривен).

Справочное значение курса доллара на 9 января составило 28,02 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1193 гривен за доллар, что на 9 копеек выше, чем установленный 8 января (28,0237 гривен за доллар).

 

НБУ повысил официальный курс доллара Курс доллара стабилизировался на межбанке
Темы: Курс доллара
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