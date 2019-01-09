Курс долара виріс на міжбанку

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар на міжбанку виріс на 11 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 9 січня 2019 року виріс на 11 копійок до 28,16 грн/долар, курс купівлі до 28,13 грн/долар. Курс євро виріс на 36 копійок 32,44 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,1350 - 28,1650 грн/долар, євро 32,4085 - 32,4432 грн/євро, російський рубль 0,4205 - 0,4213 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1350 28,1650

EUR/UAH 32,4085 32,4432

RUB/UAH 0,4205 0,4213

Нагадаємо, 8 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,0250 - 28,0550 грн/долар, євро 32,0521 - 32,0836 грн/євро, російський рубль 0,4187 - 0,4196 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 10 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,12 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 січня встановлено на такому рівні: 2812,2133 гривень за 100 доларів (+9,8394 гривень).

Довідкове значення курсу долара на 9 січня склало 28,02 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1193 гривень за долар, що на 9 копійок вище, ніж встановлений 8 січня (28,0237 гривень за долар).