НБУ повысил справочный курс доллара

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара вырос на 9 копеек

Справочное значение курса доллара на 9 января составило 28,02 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1193 гривен за доллар, что на 9 копеек выше, чем установленный 8 января (28,0237 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 9 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 8 копеек до 28,13 грн/доллар, курс в покупке до 28,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 32,24 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 7 копеек до 28,20 гривен за доллар, в покупке вырос на 12 копеек до 27,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 32,20 гривен за евро.