НБУ поднял справочный курс доллара выше 28 грн

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара вырос на 33 копейки

Справочное значение курса доллара на 8 января составило 28,02 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,0237 гривен за доллар, что на 33 копейки выше, чем установленный 4 января (27,6963 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 8 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 14 копеек до 27,94 грн/доллар, курс в покупке до 27,89 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 40 копеек до 31,96 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 24 копейки до 28,13 гривен за доллар, в покупке вырос на 21 копейку до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 35 копеек до 32,20 гривен за евро.