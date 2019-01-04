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Курс доллара вырос на межбанке

Новости » Финансы    04.01.2019 - 17:52
Курс доллара вырос на межбанке
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар на межбанке вырос на 27 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 4 января 2019 года вырос на 31 копейку до 27,80 грн/доллар, курс в покупке до 27,78 грн/доллар. Курс евро вырос на 32 копейки 31,56 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7850 - 27,8050  грн/доллар, евро 31,5387 - 31,5614 грн/евро, российский рубль 0,4083 - 0,4090 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,7850     27,8050

EUR/UAH     31,5387     31,5614

RUB/UAH     0,4083       0,4090

Курс доллара вырос на межбанке

Напомним, 3 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 27,4600 - 27,4900 грн/доллар, евро 31,2082 - 31,2423 грн/евро, российский рубль 0,3985 - 0,3993 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 января 2019 года установил официальный курс на уровне 27,70 грн/доллар, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 января установлен на таком уровне: 2770,94 гривен за 100 долларов (+19,7718 гривен).

Справочное значение курса доллара на 4 января составило 27,69 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,6963 гривен за доллар, что 18 копеек выше, чем установленный 3 января (27,5129 гривен за доллар).

НБУ повысил официальный курс доллара Курс доллара резко вырос на межбанке
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