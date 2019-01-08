Курс долара виріс на міжбанку

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар на міжбанку виріс на 35 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 9 січня 2019 року виріс на 35 копійок до 28,05 грн/долар, курс купівлі до 28,02 грн/долар. Курс євро виріс на 52 копійки 32,08 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,0250 - 28,0550 грн/долар, євро 32,0521 - 32,0836 грн/євро, російський рубль 0,4187 - 0,4196 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0250 28,0550

EUR/UAH 32,0521 32,0836

RUB/UAH 0,4187 0,4196

Нагадаємо, 4 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,7850 - 27,8050 грн/долар, євро 31,5387 - 31,5614 грн/євро, російський рубль 0,4083 - 0,4090 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 9 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,02 грн/долар, що на 32 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 січня встановлено на такому рівні: 2802,3739 гривень за 100 доларів (+31,4339 гривень).

Довідкове значення курсу долара на 8 січня склало 28,02 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,0237 гривень за долар, що на 33 копійки вище, ніж встановлений 4 січня (27,6963 гривень за долар).