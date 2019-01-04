Курс долара виріс на міжбанку

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар на міжбанку виріс на 27 копійок

Курс долара на міжбанку у продаж 4 січня 2019 року зріс на 31 копійку до 27,80 грн/долар, курс купівлі до 27,78 грн/долар. Курс євро зріс на 32 копійки 31,56 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,7850 - 27,8050 грн/долар, євро 31,5387 - 31,5614 грн/євро, російський рубль 0,4083 - 0,4090 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7850 27,8050

EUR/UAH 31,5387 31,5614

RUB/UAH 0,4083 0,4090

Нагадаємо, 3 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 27,4600 - 27,4900 грн/долар, євро 31,2082 - 31,2423 грн/євро, російський рубль 0,3985 - 0,3993 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 8 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,70 грн/долар, що на 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 січня встановлено на такому рівні: 2770,94 гривень за 100 доларів (+19,7718 гривень).

Довідкове значення курсу долара на 4 січня склало 27,69 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,6963 гривень за долар, що 18 копійок вище, ніж встановлений 3 січня (27,5129 гривень за долар).