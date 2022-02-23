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Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Новина українською →
Украина, Среда 23 февраля 2022 10:11
Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара Фото: курс доллара вырос на 4 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 23 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 4 копейки до 29,10 гривен за доллар, курс в покупке до 29,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 32,99 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 29,0800 - 29,1000 грн/доллар, евро 32,9738 - 32,9964 грн/евро, российский рубль 0,3673 - 0,3677 грн/рубль.

Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Напомним, 22 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 29,0450 - 29,0650 грн/доллар, евро 32,9544 - 32,9771 грн/евро, российский рубль 0,3670 - 0,3675 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,98 гривен за доллар. Курс вырос на 50 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели при сохранении эскалации ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,6/28,8 грн.

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