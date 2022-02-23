Курс долара виріс до максимуму з лютого 2015 року

Національний банк України (НБУ) на 24 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 29,25 гривень за долар. Курс зріс на 27 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 24 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 29,2549 гривень за 1 долар (+0,2672 грн). При цьому курс долара на 23 лютого становить: 28,9877 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за сім років. Вище курс був тільки 26 лютого 2015 року - 30,01 гривень.

Скріншот (bank.gov.ua)