Курс доллара вырос до 28 гривен

Официальный курс гривны к доллару на 26 марта установлен на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс доллара растет третий день подряд.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 марта 2021 года установил курс на таком уровне: 27,9698 гривен за 1 доллар (+0,0992 грн). При этом курс доллара на 25 марта составляет 27,8706 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 25 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,96 гривен за доллар, курс в покупке до 27,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,00 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели значительного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.