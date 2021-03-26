UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Курс доллара вырос до 28 гривен

Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 26 марта установлен на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс доллара растет третий день подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 марта 2021 года установил курс на таком уровне: 27,9698 гривен за 1 доллар (+0,0992 грн). При этом курс доллара на 25 марта составляет 27,8706 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 25 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,96 гривен за доллар, курс в покупке до 27,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,00 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели значительного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Курс долларакурс НБУКурс гривны
Читайте также
Курс доллара на межбанке приблизился к уровню 28 гривен
НБУ резко повысил курс доллара на 25 марта
Прогноз погоды