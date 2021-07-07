Курс доллара возобновил рост на межбанке

На межбанковском рынке утром 7 июля 2021 года курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии поднялся на 3 копейки - до 27,34 гривен за доллар, в покупке - до 27,32 гривен за доллар. Курс евро почти не изменился и торгуется в районе отметки 32,30 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг" .

По состоянию на 10:37 валюты торгуются в диапазоне: доллар 27,3200 - 27,3400 грн/доллар, евро 32,2785 - 32,3022 грн/евро, российский рубль 0,3685 - 0,3689 грн/рубль.

Напомним, 6 июля торги завершились в диапазоне: доллар 27,2900 - 27,3100 грн/доллар, евро 32,2867 - 33,3104 грн/евро, российский рубль 0,3703 - 0,3707 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины на сегодня снизил курс до отметки 27,24 гривен за доллар. Это еще на четыре копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 7 июля установлен на таком уровне: 27,2497 гривен за 1 доллар (-0,0407 гривен). При этом курс доллара на 6 июля составлял: 27,2904 гривен за 1 доллар.