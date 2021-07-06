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Официальный курс доллара еще немного снизился

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Киев, Вторник 06 июля 2021 16:15
Официальный курс доллара еще немного снизился Фото: курс доллара еще немного снизился (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июля 2021 года снизил официальный курс до 27,2497 гривен за доллар. Это еще на четыре копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 7 июля установлен на таком уровне: 27,2497 гривен за 1 доллар (-0,0407 гривен). При этом курс доллара на 6 июля составлял: 27,2904 гривен за 1 доллар.

Официальный курс доллара еще немного снизился

Фото: курс валют на 7 июля (скриншот сайта НБУ)

Таким образом, официальный курс снижается второй день подряд после роста на прошлой неделе.

Официальный курс доллара еще немного снизился

Фото: динамика курса доллара (скриншот сайта НБУ)

Межбанк

На открытии межбанковского рынка сегодня курс доллара продолжил падение и в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек - до 27,26 гривен за доллар.

Менее чем за час до закрытия межбанка доллар немного подорожал и торгуется на отметке 27,30 гривен.

Что будет с курсом на этой неделе

Аналитики Альпари полагают, что на этой неделе заметного изменения курса доллара к гривне не будет. Доллар на межбанке может торговаться около 27,4 гривен, а наличный доллар в банках - около 27,2/27,4 гривен.

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