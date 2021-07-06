Доллар стабилизировался на межбанке, евро подешевел
Курс доллара на межбанковском рынке 6 июля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку - до 27,31 гривен, в продаже - до 27,29 гривен. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек - до 32,31 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги завершились в диапазоне: доллар 27,2900 - 27,3100 грн/доллар, евро 32,2867 - 33,3104 грн/евро, российский рубль 0,3703 - 0,3707 грн/рубль.
Напомним, 5 июля торги закрылись в диапазоне: доллар 27,3000 - 27,3200 грн/доллар, евро 32,3859 - 33,4097 грн/евро, российский рубль 0,3709 - 0,3716 грн/рубль.
Курс НБУ
Отметим, сегодня на открытии межбанка доллар опускался до 27,26 гривен и, несмотря на то, что он отыграл несколько копеек, не смог подняться выше вчерашних значений. На этом фоне НБУ на 7 июля 2021 года снизил официальный курс до 27,2497 гривен за доллар.