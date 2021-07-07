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Курс долара відновив зростання на міжбанку

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Київ, Середа 07 липня 2021 10:44
Курс долара відновив зростання на міжбанку Фото: курс долара пішов вгору (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

На міжбанківському ринку вранці 7 липня 2021 року курс долара у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії піднявся на 3 копійки - до 27,34 гривень за долар, в покупці - до 27,32 гривень за долар. Курс євро майже не змінився і торгується в районі позначки 32,30 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Станом на 10:37 валюти торгуються в діапазоні: долар 27,3200 - 27,3400 грн/долар, євро 32,2785 - 32,3022 грн/євро, російський рубль 0,3685 - 0,3689 грн/рубль.

Курс долара відновив зростання на міжбанку

Нагадаємо, 6 липня торги завершилися у діапазоні: долар 27,2900 - 27,3100 грн/долар, євро 32,2867 - 33,3104 грн/євро, російський рубль 0,3703 - 0,3707 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України на сьогодні знизив курс до позначки 27,24 гривень за долар. Це ще на чотири копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 7 липня встановлено на такому рівні: 27,2497 гривень за 1 долар (-0,0407 гривень). При цьому курс долара на 6 липня становив: 27,2904 гривень за 1 долар.

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