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Курс долара відновив зростання на міжбанку

Новость на русском → Україна, Вівторок 06 квітня 2021 10:17
Курс долара відновив зростання на міжбанку Фото: курс долара знову зростає на міжбанку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 6 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,86 гривень за долар, курс купівлі до 27,84 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 32,88 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,8400 - 27,8600 грн/долар, євро 32,86231 - 32,8859 грн/євро, російський рубль 0,3643 - 0,3649 грн/рубль.

Курс долара відновив зростання на міжбанку

Нагадаємо, 5 квітня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,8300 - 27,8550 грн/долар, євро 32,8421 - 32,8689 грн/євро, російський рубль 0,3650 - 0,3655 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 6 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,93 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 6 квітня встановлено на такому рівні: 27,939 гривень за 1 долар (-0,0165 грн). При цьому курс долара на 5 квітня складає: 27,9555 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується після різкого зростання.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.

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