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Курс долара відновив зростання на міжбанку

Київ, П'ятниця 24 липня 2020 17:23
Курс долара відновив зростання на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар знову подорожчав після короткострокового падіння

Курс долара на міжбанку в продаж 24 липня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 6 копійок до 27,86 гривень за долар, курс купівлі до 27,84 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 32,36 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,8400 - 27,8700 грн/долар, євро 32,3305 - 32,3626 грн/євро, російський рубль 0,3872 - 0,3877 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,8400

27,8700

EUR/UAH

32,3305

32,3626

RUB/UAH

0,3872

0,3877

Курс долара відновив зростання на міжбанку

Відзначимо, 23 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 27,7800 - 27,8100 грн/долар, євро 32,1859 - 32,2178 грн/євро, російський рубль 0,3889 - 0,3995 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 24 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 18 копійок до 27,91 гривень за долар. Курс євро знизився на 14 копійок до 32,29 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,62 (27,80 - 23 липня), продажу - 27,91 (28,09 - 23 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 31,73 (31,85 - 23 липня), продажу - 32,29 (32,43 - 23 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,51 (3,52 - 23 липня), продажу 3,94 (3,97 - 23 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 27 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 27 липня встановлено на такому рівні: 27,7559 гривень за 1 долар (-0,122 грн). При цьому курс долара на 24 липня становить 27,8779 гривень за 1 долар.

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