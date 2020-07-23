Курс доллара снизился на межбанке после интервенций НБУ

Доллар немного подешевел после того, как НБУ начал продавать валюту
Курс доллара на межбанке в продаже 23 июля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,81 гривен за доллар, курс в покупке до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,21 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7800 - 27,8100 грн/доллар, евро 32,1859 - 32,2178 грн/евро, российский рубль 0,3889 - 0,3995 грн/рубль.
|
Валюта
|
Bid
|
Offer
|
USD/UAH
|
27,7800
|
27,8100
|
EUR/UAH
|
32,1859
|
32,2178
|
RUB/UAH
|
0,3889
|
0,3995
Отметим, 22 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8200 - 27,8450 грн/доллар, евро 32,2433 - 32,2695 грн/евро, российский рубль 0,3928 - 0,3935 грн/рубль.
В обменных пунктах Украины сегодня, 23 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 8 копеек до 28,09 гривен за доллар. Курс евро вырос на 26 копеек до 32,43 гривен за евро.
На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,80 (27,68 - 22 июля), продажи - 28,09 (28,01 - 22 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 31,85 (31,61 - 22 июля), продажи - 32,43 (32,17 - 22 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,52 (3,52 - 22 июля), продажи 3,97 (3,95 - 22 июля) грн за 10 рублей.
Национальный банк Украины (НБУ) на 24 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,87 гривен за доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 24 июля установлен на таком уровне: 27,8779 гривен за 1 доллар (+0,0981 грн). При этом курс доллара на 23 июля составляет 27,7798 гривен за 1 доллар.
Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб сообщил, что Национальный банк Украины возобновил интервенции для сглаживания резких колебаний курса доллара к гривне и за последние три дня на межбанке продано 350 млн долларов.