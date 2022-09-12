Курс доллара может вернуться к 40 гривнам: эксперт назвал условие

Фото: курс доллара может упасть до 40 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)

Интервенции Национального банка по подкреплению касс банков наличной валютой могут стабилизировать курс. Доллар снова может подешеветь до 40 гривен за доллар.

Об этом пишет глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко в колонке на РБК-Украина.

Как отметил аналитик, на наличном рынке курс гривны ослабел снова и пересек отметку 40 гривен/доллар. "Главная причина - нехватка наличных в кассах банков", - считает он. В связи с этим НБУ с прошлой недели начал операции по поставке банкам наличной валюты. "Можно надеяться, что это дополнительное предложение валюты от Национального банка поможет стабилизировать наличный рынок и курс вернется ближе к 40 гривен/доллар", - добавил Мартыненко.