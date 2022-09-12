Курс долара може повернутися до 40 гривень: експерт назвав умову

Фото: курс долара може впасти до 40 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)

Інтервенції Національного банку з підкріплення кас банків готівковою валютою можуть стабілізувати курс. Долар знову може подешевшати до 40 гривень за долар.

Про це пише глава департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко в колонці на РБК-Україна.

Як зазначив аналітик, на готівковому ринку курс гривні ослаб знову і перетнув позначку 40 гривень/долар. "Головна причина - брак готівки в касах банків", - вважає він. Через це НБУ з минулого тижня почав операції з постачання банкам готівкової валюти. "Можна сподіватися, що ця додаткова пропозиція валюти від Національного банку допоможе стабілізувати готівковий ринок і курс повернеться ближче до 40 гривень/долар", - додав Мартиненко.