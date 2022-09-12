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Курс долара може повернутися до 40 гривень: експерт назвав умову

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Україна, Понеділок 12 вересня 2022 15:55
Курс долара може повернутися до 40 гривень: експерт назвав умову Фото: курс долара може впасти до 40 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Інтервенції Національного банку з підкріплення кас банків готівковою валютою можуть стабілізувати курс. Долар знову може подешевшати до 40 гривень за долар.

Про це пише глава департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко в колонці на РБК-Україна.

Як зазначив аналітик, на готівковому ринку курс гривні ослаб знову і перетнув позначку 40 гривень/долар.

"Головна причина - брак готівки в касах банків", - вважає він.

Через це НБУ з минулого тижня почав операції з постачання банкам готівкової валюти.

"Можна сподіватися, що ця додаткова пропозиція валюти від Національного банку допоможе стабілізувати готівковий ринок і курс повернеться ближче до 40 гривень/долар", - додав Мартиненко.

Нагадаємо, у зв'язку з дефіцитом готівкової валюти Національний банк 7 вересня провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий на 100 млн доларів. НБУ проведе обмін євро 12 вересня.

В обмінних пунктах долар коштує 12 вересня близько 41 гривні.

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