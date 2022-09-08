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Дефицита валюты не будет: банки получили от НБУ значительный объем наличных долларов

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Украина, Четверг 08 сентября 2022 08:48
Дефицита валюты не будет: банки получили от НБУ значительный объем наличных долларов Фото: дефицит валюты в банках будет ликвидирован (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк 7 сентября провел первую операцию по обмену наличного доллара на безналичный. НБУ предложил 100 млн долларов наличными и фактически вся сумма была выбрана банками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, в операции приняли участие 12 из 14 системно важных банков. "Уже в ближайшее время они смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить спрос клиентов", - говорится в сообщении.

Следующая операция обмена наличной валюты на безналичную состоится в понедельник, 12 сентября. На этот раз банкам будет предложен к обмену наличный евро.

В НБУ отмечают, что проблема с нехваткой наличной валюты в кассах отдельных банков является временной. Она возникла из-за ситуативных логистических трудностей с доставкой наличных долларов США из-за рубежа и должна разрешиться в ближайшее время.

"Национальный банк Украины будет проводить операции по обмену наличной валюты на безналичную, пока это будет необходимо, а также рекомендует банкам увеличить объемы завоза наличной валюты, чтобы исключить возникновение подобных трудностей в будущем", - добавили в пресс-службе.

Операции по обмену наличной валюты на безналичную между НБУ и банками никоим образом не будут влиять на объем международных резервов Украины.

Как сообщало РБК-Украина, летом 2022 года в Украине вырос спрос на наличную валюту. Несмотря на то, что поставки долларов и евро из-за рубежа резко выросли, проблема обостряется логистическими трудностями доставки по отделениям в регионы.

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Национальный банк Украины
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