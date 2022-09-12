Бой центробанков с инфляцией продолжается, рыночные "медведи" берут таймаут

Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко в колонке для РБК-Украина.

На прошлой неделе западные центральные банки еще раз подтвердили свою решимость в борьбе с инфляцией. Вновь выступал глава ФРС Джером Пауэлл и вновь подтвердил, что ФРС и в дальнейшем будет повышать ставки, чтобы подавлять инфляцию и инфляционные ожидания, даже если это будет за счет экономического ослабления.

В Европе же ЕЦБ подтвердил слова реальным делом: повысил ставки на 75 базисных пунктов и предупредил, что может сделать еще одно большое повышение на следующем заседании.

Однако инвесторы уже, кажется, были слишком утомлены рыночным падением предыдущих трех недель. Именно в среду, день выступления Пауэлла и решения ЕЦБ, на рынках акций началось ралли, как будто "в знак протеста". По итогам недели американские S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 3,6% и 4,1%, соответственно, а глобальный All-World FTSE вырос на 2,6%.

При этом надо еще очень постараться, чтобы выяснить, чему же так обрадовались инвесторы в акции. Возможно, в этом помогли данные ускорения деловой активности в непроизводственном секторе в США, или падение цен на нефть, или слабое, и все же больше чем ожидался рост ВВП ЕС во втором квартале. Впрочем, все эти новости выглядят слишком слабым утешением.

К тому же разнообразные индикаторы подтверждали, что рыночные настроения не то, чтобы и очень улучшились. Согласно анализу Sundial Capital Research, инвесторы на прошлой неделе оплатили рекордные за последние 22 года премиальные в 8,1 млрд долларов за "страхование на случай катастрофы" – пут-опционы по акциям. Индикатор настроений, скомпонованный Bank of America на базе структуры инвестиционных портфелей, движения капиталов и динамики кредитных рынков, достиг исторического минимума.

Следовательно, вряд ли можно рассчитывать, что жесткий курс центробанков уже вполне учтен в стоимости акций. Сокращение объемов денежной ликвидности будет продолжаться, а впереди рынки ожидают еще больше новостей об ослаблении глобальной экономики. Замедление инфляции остается под большим вопросом: его действительно ожидают по результатам данных индекса потребительских цен США в этот вторник, но оно может оказаться незначительным.

Между тем на украинских рынках сохраняется тишина. Интерес инвесторов к военным ОВГЗ остается очень низким, а Министерство финансов, похоже, не собирается его оживлять и сейчас полагается исключительно на помощь НБУ.

Цены украинских еврооблигаций оставались неизменными на уровне 18-28 центов.

А вот на наличном рынке курс гривны ослабел снова и пересек отметку 40 гривен/доллар. Главная причина – нехватка наличных в кассах банков. За это НБУ с прошлой недели начал операции по поставке банкам наличной валюты. Можно надеяться, что это дополнительное предложение валюты от Национального банка поможет стабилизировать наличный рынок и курс вернется ближе к 40 гривен/доллар.

Также НБУ сохранил ключевую ставку на уровне 25%, как и ожидалось. Инфляция ускорилась в июле до 22,2% в годовом выражении и 23,8% г/г в августе – впрочем, чуть ниже собственного прогноза Нацбанка. Вероятнее всего, что ключевая ставка останется неизменной по крайней мере до конца 2022 года.