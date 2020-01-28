Курс доллара ускорил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 28 января 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 14 копеек до 24,75 гривен за доллар, курс в покупке до 24,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 27,26 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,7000 - 24,7500 грн/доллар, евро 27,2095 - 27,2621 грн/евро, российский рубль 0,3924 - 0,3934 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7000 24,7500 EUR/UAH 27,2095 27,2621 RUB/UAH 0,3924 0,3934

Напомним, 27 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,5700 - 24,6100 грн/доллар, евро 27,0687 - 27,1103 грн/евро, российский рубль 0,3908 - 0,3916 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,59 гривен за доллар, что на 26 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 января установлен на таком уровне: 24,5984 гривен за 1 доллар (+0,2683 грн). При этом курс доллара на 27 января составляет 24,3301 гривен за 1 доллар.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе возобновил продажу валюты на межбанке. НБУ в течение недели 20-24 января 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов, что в два раза меньше, чем неделей ранее (100 млн долларов). Кроме того, НБУ продал на межбанке валюты на 76,50 млн долларов. Таким образом, за неделю чистая продажа составила 26,50 млн долларов.

Отметим, аналитики в течение недели ожидают рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн.