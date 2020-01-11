ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ в начале года как покупает, так и продает валюту

Новости » Экономика     11.01.2020 - 16:33
НБУ в начале года как покупает, так и продает валюту
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центробанк купил 150 млн долларов и продал 30 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение короткой недели 8-11 января 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 148 млн долларов, что на 98 млн долларов больше, чем неделей ранее (50 млн долларов). Об этом сообщается на сайте НБУ.

Кроме того, НБУ за этот период продал валюты на 30 млн долларов.

Таким образом, с начала года чистая покупка составила 168 млн долларов.

Согласно информации НБУ, с начала года нерезиденты сократили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 0,85 млрд грн до 116,87 млрд грн.

НБУ в начале года как покупает, так и продает валюту

Напомним, в декабре 2019 года Национальный банк Украины увеличил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов. Плановые объемы интервенций увеличиваются с 30 до 50 млн долларов в день до конца 2019 года и в первом квартале следующего года.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) с 20 января 2020 года вдвое увеличил лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков - до 10% от их регулятивного капитала. По данным НБУ, этот шаг расширит возможности банков осуществлять собственные операции на межбанковском валютном рынке примерно на 400 млн долларов и увеличит их роль в сглаживании чрезмерных курсовых колебаний за счет собственной валютной позиции.

НБУ разъяснил использование счетов физлиц-предпринимателей НБУ расширил возможности банков для покупки-продажи валюты
Новости Украины Национальный банк Украинывалютный рынокМежбанк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь