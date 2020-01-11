НБУ в начале года как покупает, так и продает валюту

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центробанк купил 150 млн долларов и продал 30 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение короткой недели 8-11 января 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 148 млн долларов, что на 98 млн долларов больше, чем неделей ранее (50 млн долларов). Об этом сообщается на сайте НБУ.

Кроме того, НБУ за этот период продал валюты на 30 млн долларов.

Таким образом, с начала года чистая покупка составила 168 млн долларов.

Согласно информации НБУ, с начала года нерезиденты сократили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 0,85 млрд грн до 116,87 млрд грн.

Напомним, в декабре 2019 года Национальный банк Украины увеличил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов. Плановые объемы интервенций увеличиваются с 30 до 50 млн долларов в день до конца 2019 года и в первом квартале следующего года.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) с 20 января 2020 года вдвое увеличил лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков - до 10% от их регулятивного капитала. По данным НБУ, этот шаг расширит возможности банков осуществлять собственные операции на межбанковском валютном рынке примерно на 400 млн долларов и увеличит их роль в сглаживании чрезмерных курсовых колебаний за счет собственной валютной позиции.