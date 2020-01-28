Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 28 січня 2020 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 14 копійок до 24,75 гривень за долар, курс купівлі до 24,70 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 27,26 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,7000 - 24,7500 грн/долар, євро 27,2095 - 27,2621 грн/євро, російський рубль 0,3924 - 0,3934 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7000 24,7500 EUR/UAH 27,2095 27,2621 RUB/UAH 0,3924 0,3934

Нагадаємо, 27 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,5700 - 24,6100 грн/долар, євро 27,0687 - 27,1103 грн/євро, російський рубль 0,3908 - 0,3916 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 28 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,59 гривень за долар, що на 26 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 січня встановлено на такому рівні: 24,5984 гривень за 1 долар (+0,2683 грн). При цьому курс долара на 27 січня становить 24,3301 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) минулого тижня відновив продаж валюти на міжбанку. НБУ протягом тижня 20-24 січня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 50 млн доларів, що в два рази менше, ніж тижнем раніше (100 млн доларів). Крім того, НБУ продав на міжбанку валюти на 76,50 млн доларів. Таким чином, за тиждень чистий продаж склала 26,50 млн доларів.

Зазначимо, аналітики протягом тижня очікують зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн.