Курс доллара ускорил падение на межбанке. Приближается к отметке 27 гривен

Сегодня торги закрылись в диапазоне: доллар 27,0200 - 27,0400 грн/доллар, евро 32,7482 - 32,7697 грн/евро, российский рубль 0,3762 - 0,3765 грн/рубль.

Напомним, 10 июня торги закрылись в диапазоне: доллар 27,1000 - 27,1200 грн/доллар, евро 33,0159 - 33,0375 грн/евро, российский рубль 0,3769 - 0,3773 грн/рубль.

Курс НБУ

Конец нынешней недели ознаменовался заметным падением курса доллара. В частности, второй раз за последние дни официальный курс опустился на отметки минимумов за 11 месяцев.

Официальный курс гривны к доллару на 14 июня установлен на таком уровне: 27,0404 гривен за 1 доллар (- 0,0664грн). При этом курс доллара на 11 июня составлял: 27,1068 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снова опустился до минимальных значений. Ниже он был еще в июле 2020 года.