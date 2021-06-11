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Курс доллара немного снизился на межбанке

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Киев, Пятница 11 июня 2021 10:33
Курс доллара немного снизился на межбанке Фото: курс доллара снизился на две копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Курс доллара на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:20 11 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки - до 27,10 гривен за доллар, в покупке - до 27,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки - до 32,01 гривен за евро

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги открылись в диапазоне: доллар 27,0850 - 27,1050 грн/доллар, евро 32,9949 - 33,0193 грн/евро, российский рубль 0,3774 - 0,3780 грн/рубль.

Курс доллара немного снизился на межбанке

Фото: курсы на открытии межбанка

Отметим, 10 июня торги закрылись в диапазоне: доллар 27,1000 - 27,1200 грн/доллар, евро 33,0159 - 33,0375 грн/евро, российский рубль 0,3769 - 0,3773 грн/рубль.

Курс НБУ

Официальный курс гривны к доллару, установленный Национальным банком Украины, составляет 27,10 гривен за доллар. Отметим, американская валюта немного подорожала после того, как накануне упала до минимума за 11 месяцев.

НБУ на 11 июня 2021 года установил курс на таком уровне: 27,1068 гривен за 1 доллар (+0,0162 грн). При этом курс доллара на 10 июня составлял 27,0906 гривен за 1 доллар.

Что будет с курсом в ближайшие дни

Как рассказал РБК-Украина старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, в течение ближайших дней ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться на отметке около 27,0 грн, а наличный доллар в банках - около 26,9/27,1 грн.

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