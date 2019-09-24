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Курс доллара ускорил падение на межбанке

Новости » Финансы    24.09.2019 - 10:40
Курс доллара ускорил падение на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар приближается к отметке 24 грн/доллар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 24 сентября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 11 копеек до 24,21 гривен за доллар, курс в покупке до 24,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 26,61 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,2000 - 24,2200 грн/доллар, евро 26,6054 - 26,6122 грн/евро, российский рубль 0,3793 - 0,3800 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,2000

24,2150

EUR/UAH

26,6054

26,6122

RUB/UAH

0,3793

0,3800

Курс доллара ускорил падение на межбанке

Напомним, 23 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,3000 - 24,3200 грн/доллар, евро 26,7057 - 26,7252 грн/евро, российский рубль 0,3801 - 0,3805 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,32 гривен за доллар, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 сентября установлен на таком уровне 2432,7195 гривен за 100 долларов (-10,5423 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 23 сентября - 2443,2618 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (17 января 2016 года) - 2418,7399 гривен за 100 долларов.

Аналитики прогнозируют, что в течение текущей неделе ожидается дальнейшее снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, к концу недели доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,1/24,3 грн.

Отметим, руководители украинских компаний ожидают в 2020 году курс доллара на уровне 28 грн/доллар.

Курс доллара 24 сентября упал до очередного минимума за 3,5 года Курс доллара на межбанке продолжил падение
Темы: Курс доллара
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