Курс доллара ускорил падение на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар приближается к отметке 24 грн/доллар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 24 сентября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 11 копеек до 24,21 гривен за доллар, курс в покупке до 24,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 26,61 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,2000 - 24,2200 грн/доллар, евро 26,6054 - 26,6122 грн/евро, российский рубль 0,3793 - 0,3800 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,2000 24,2150 EUR/UAH 26,6054 26,6122 RUB/UAH 0,3793 0,3800

Напомним, 23 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,3000 - 24,3200 грн/доллар, евро 26,7057 - 26,7252 грн/евро, российский рубль 0,3801 - 0,3805 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,32 гривен за доллар, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 сентября установлен на таком уровне 2432,7195 гривен за 100 долларов (-10,5423 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 23 сентября - 2443,2618 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (17 января 2016 года) - 2418,7399 гривен за 100 долларов.

Аналитики прогнозируют, что в течение текущей неделе ожидается дальнейшее снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, к концу недели доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,1/24,3 грн.

Отметим, руководители украинских компаний ожидают в 2020 году курс доллара на уровне 28 грн/доллар.