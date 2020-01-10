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Курс долара посилив падіння на міжбанку

Новини » Фінанси     10.01.2020 - 17:09
Курс долара посилив падіння на міжбанку
Фото: курс долара сьогодні знизився (прес-служба НБУ)

Курс долара на міжбанківському ринку опустився нижче 24 гривень

Курс долара на міжбанківському валютному ринку 10 січня завершив торги на позначці 23,95 гривень, що на 17 копійок нижче вчорашніх показників. Курс євро в продажу знизився на 21 копійку - до 26,58 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,9350 - 23,9550 грн/долар, євро 26,5654 - 26,5852 грн/євро, російський рубль 0,3907 - 0,3912 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

23,9350

23,9550

EUR/UAH

26,5654

26,5852

RUB/UAH

0,3907

0,3912

Зазначимо, вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,0100 - 24,0350 грн/долар, євро 26,6462 - 26,6692 грн/євро, російський рубль 0,3916 - 0,3921 грн/рубль. Протягом дня послаблення іноземної валюти тільки посилилося.

В обмінних пунктах сьогодні курс покупки долара становив 23,87 (23,92 - 9 січня), продажу - 24,19 (24,26 - 9 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становив 26,35 (26,41 - 9 січня), продажу - 26,86 (26,94 - 9 січня) грн за євро. У той же час найбільші банки реагували на ослаблення долара більш стримано і пропонували валюту за 24,15-24,65 грн/долар.

Нагадаємо, глава Національного банку України Яків Смолій прогнозує, що облікова ставка може знизитися до 8% вже в 2020 році. За його словами, в Україні на сьогодні є всі передумови, щоб знижувати облікову ставку більш швидкими темпами.

Нацбанк значно знизив курс долара до кінця тижня
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