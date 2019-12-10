Курс доллара упал на закрытии межбанка

Курс доллара на межбанке в продаже 10 декабря 2019 года снизился на 8 копеек до 23,64 гривен за доллар, курс в покупке до 23,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 26,19 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,6050 - 23,6050 грн/доллар, евро 26,1519 - 26,1939 грн/евро, российский рубль 0,3712 - 0,3720 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,6050 23,6450 EUR/UAH 26,1519 26,1939 RUB/UAH 0,3712 0,3720

Напомним, 9 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,7000 - 23,7200 грн/доллар, евро 26,2461 - 26,2659 грн/евро, российский рубль 0,3723 - 0,3728 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 10 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 23,80 гривен за доллар, курс евро снизился на 3 копейки до 26,35 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,60 (23,59 - 9 декабря), продажи - 23,80 (23,79 - 9 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,00 (26,01 - 9 декабря), продажи - 26,35 (26,38 - 9 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 9 декабря), продажи 3,77 (3,77 - 9 декабря) грн за 10 рублей.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 11 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,68 гривен за доллар, практически не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 декабря установлен на таком уровне: 2368,9203 гривен за 100 долларов (+0,0692 гривен).