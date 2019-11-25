Курс долара впав до рівня 24 гривні

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав до нового мінімуму в цьому році

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 листопада 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 24,18 гривень за долар, курс євро знизився на 18 копійок до 26,70 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 23,98 (24,07 - 22 листопада), продажу - 24,18 (24,27 - 22 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,34 (26,50 - 22 листопада), продажу - 26,70 (26,88 - 22 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 22 листопада), продажу 3,82 (3,83 - 22 листопада) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,90-24,20 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 25 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 24,22 гривень за долар, курс купівлі-до 24,19 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 26,83 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 25 листопада довідковий курс на рівні 24,05 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 22 листопада (24,18). Довідковий курс оновив мінімум в цьому році. Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 18-22 листопада купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 120,00 млн доларів, що на 71,80 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (180,2 млн доларів).

За прогнозом аналітиків, курс долара до гривні може продовжити зниження у разі позитивного рішення щодо нової програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ).