Эксперты прогнозируют снижение курса доллара

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс может упасть ниже уровня 24 грн/доллар

Курс доллара к гривне может продолжить снижение в случае положительного решения по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, украинский валютный рынок замер, а курс пятницу, 22 ноября находился на уровне 24,18 гривен за доллар, практически не изменившись за неделю.

"В случае положительного решения МВФ мы можем ожидать продолжение снижение курса доллара и преодоление отметки в 24 гривны за доллар", - сказал он.

Пархоменко напомнил, что курс доллара к гривне сейчас находится на минимальных значениях за последние несколько лет.

"Укрепление гривны до таких значений стало возможным за счет последних аукционов Минфина, которые сформировали спрос на гривну. В тоже время, спрос за доллар на рынке значительной мере просел. Если раньше основной спрос на доллар формировался за счет спроса со стороны "Нафтогаза", то сейчас за счет выхода на рынки капитала компания не нуждается в долларовой ликвидности, что позволило ей снизить спрос на доллар. Это и не дает возможности доллару расти в текущий момент", - считает аналитик.

По его мнению, сейчас на рынке формируется нехватка гривневой ликвидности, что толкает курс доллара все ниже.

Напоним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина достаточно близко приблизилась к достижению договоренностей на рабочем уровне о новой программе с Международным валютным фондом (МВФ). Он ожидает прогресса уже в этом году.

Ранее директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен заявил, что во время визита в Украину миссия Международного валютного фонда (МВФ) обсудит с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования.