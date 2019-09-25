Курс доллара упал до 24 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 25 сентября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 11 копеек до 24,19 гривен за доллар, курс евро снизился на 13 копеек до 26,61 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,95 (24,07 - 24 сентября), продажи - 24,19 (24,30 - 24 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 24,19 (24,32 - 24 сентября), продажи - 26,61 (26,74 - 24 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,45 (3,45 - 24 сентября), продажи 3,83 (3,83 - 24 сентября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,85-24,45 грн/доллар, немного снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 16 копеек до 24,07 гривен за доллар, курс в покупке до 24,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 26,46 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на минимальном значении в 2019 году - 24,06 гривен за доллар, снизив его по сравнению с 24 сентября (24,20). Таким образом, официальный курс на 26 сентября будет установлен примерно на этом же уровне.

Финансовые аналитики указывают на несколько причин аномального снижения курса доллара к гривне в сентябре 2019 года.

В то же время эксперты считают, что откат или коррекция курса гривны к доллару по сравнению с нынешним уровнем возможны уже в конце сентября и в начале октября.