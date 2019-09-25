Курс долара впав до 24 гривень

Долар продовжує стрімко дешевшати
В обмінних пунктах України сьогодні, 25 вересня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 11 копійок до 24,19 гривень за долар, курс євро знизився на 13 копійок до 26,61 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.
На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,95 (24,07 - 24 вересня), продажу - 24,19 (24,30 - 24 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 24,19 (24,32 - 24 вересня), продажу - 26,61 (26,74 - 24 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,45 (3,45 - 24 вересня), продажу 3,83 (3,83 - 24 вересня) грн за 10 рублів.
Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,85-24,45 грн/долар, трохи зменшивши його в порівнянні з попереднім днем.
Міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 16 копійок до 24,07 гривень за долар, курс купівлі до 24,05 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 20 копійок до 26,46 гривень за євро.
З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на мінімальному значенні в 2019 році - 24,06 гривень за долар, знизивши його порівняно з 24 вересня (24,20). Таким чином, офіційний курс на 26 вересня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.
Фінансові аналітики вказують на кілька причин аномального зниження курсу долара до гривні у вересні 2019 року.
У той же час експерти вважають, що відкат або корекція курсу гривні до долара порівняно з нинішнім рівнем можливі вже в кінці вересня і на початку жовтня.